ВС РФ плотным огнем накрыли диверсантов ВСУ: новости СВО на утро 29 июля

Фото: МО РФ

Артиллерия ВС России плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садовое в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. При этом российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт диверсионной группы, заявил он.

На Херсонском направлении бойцы российской группировки также ударили по скоплениям живой силы ВСУ у населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское, добавил Кодрян.

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» уничтожили более 150 бойцов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, 10 украинских военных сдались в плен. В результате контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы «Мста-Б», три автомобиля пикап и орудие Д-20

Бойцы группировки «Отважные» захватили новые укрепрайоны Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев стянул резервы в районе Серебрянского лесничества и попытался прорвать линию обороны ВС РФ, однако все атаки были отражены.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание Службы безопасности Украины в Днепропетровске получило повреждение в результате взрыва, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Издание «Военная хроника» сообщило, что для удара по зданию управления СБУ, возможно, применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер». В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого о серии взрывов в центре города сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский. По информации украинских СМИ, в регионе, как и в большинстве областей Украины, была объявлена воздушная тревога.

В субботу утром, 29 июля, в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

Украинская армия начала буквально разваливаться под натиском российской армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ в ходе наступления на позиции ВС РФ достигли «критической отметки», понеся значительные потери в живой силе.

Череда провалов ВСУ в ходе контрнаступления приближает украинский конфликт к кульминации, пишет издание The Hill. На этом фоне становится все более вероятным его сценарий заморозки. Эксперт в области внешнеполитических исследований Майкл О’Хэнлон выразил уверенность, что украинская армия не сможет прорвать хорошо укрепленную оборону ВС РФ, а после контрударов армии РФ Киев может потерять территории.

Украинские военные ударили по центру Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что под обстрел попал район площади Дзержинского, две больницы, большой торговый центра и крупная транспортная развязка. Глава города отметил, что в этих районах всегда множество людей.

Сотрудники полиции и Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием в Херсонской области. В ГУ МВД России по региону рассказали, что из тайника были изъяты 25 гранат ВОГ-25П, гранатометы РПГ-26 и РШГ-1, две гранаты РДГ-25, автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейская разгрузка и пластина промедола.

Фото: t.me/police_kherson_press

Командир российской разведки с позывным Шуша заявил, что военные ВСУ подстрелили и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении. По словам разведчика ВС РФ, его подразделение подбило вражеский БМП, из него эвакуировались пехотинцы, в составе которых один не мог идти. Тогда украинские военные подошли к наемнику, расстреляли его в упор и затем подожгли.

Газета Financial Times пишет, что армия Украины использует для ударов по позициям ВС РФ снаряды, произведенные в Северной Корее для реактивных систем залпового огня. По информации издания, боеприпасы были изготовлены в 1980–1990-х годах. В ВСУ заявили, что ракеты были «изъяты» с корабля «дружественным» государством.

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