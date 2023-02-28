Артамонов: Москва делает ставку на Баку в нормализации отношений с Ереваном

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре

Российская сторона во многом стала делать акцент на Баку для нормализации армяно-азербайджанских отношений, тем самым сдерживая «агрессивные силы», которые мешают Армении подписать мирные соглашения, заявил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru политолог Александр Артамонов. Он пояснил, что прогресс в отношениях стран достигается, потому что продвигается демаркация границ в области озера Карагёль, есть продвижение в области передачи контроля над Лачином азербайджанским силам и демилитаризации зоны Карабаха.

Москва стала делать ставку именно на Баку для решения этих проблем и таким образом сдерживать определенные агрессивные силы, которые мешают Армении полностью подписать и согласовать подписание этого мирного договора. То есть это на самом деле созидательная позиция, Москва теперь опирается не только на Ереван, но и на Баку, — сказал политолог.

Он добавил, что отстранение различных агрессивных лидеров, которые мешали своей позицией урегулировать ситуацию в Карабахе, положительно сказывается на достижении гармонии между Баку и Москвой.

Уход таких лидеров, как Варданян (Рубен Вардянян, российско-армянский предприниматель и миллиардер. — NEWS.ru), из региона доказывает, что есть прогресс, постоянный обмен мнениями и достижение гармонии между Баку, и, естественно, Москвой, — пояснил Артамонов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений двух стран и назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета.