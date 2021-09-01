Эксперт назвала цель встречи глав МИД России и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров принял в Москве новоизбранного министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Армянский медиаэксперт Мина Хачатрян в беседе с NEWS.ru рассказала о том, что это была пристрелочная встреча и смотрины с целью определения красных линий, нащупывания острых углов и определения вектора движения.

По словам эксперта, на сегодняшний день существуют «болевые» точки, которые препятствуют концепции примирения. Это обусловлено наличием в Армении политических сил, которые считают, что открытие границ и подписание любого мирного договора приведёт страну к экономической зависимости.

Хачатрян подчеркнула, что Лавров обозначил те задачи, над которыми будет вестись работа. В свою очередь, и Мирзоян определил «красные» линии для Армении. Несмотря на это, по её мнению, перед российской стороной стоит сложная задача, так как позиции власти в Армении, гражданского общества и оппозиции в вопросах внешней политики диаметрально противоположны.

Эксперт отметила, что если официальный Ереван готов принимать «положительные сигналы» [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и мирный процесс с довольно широким пакетом уступок, то оппозиция это считает недопустимым и готова на компромиссы исключительно с точки зрения армянских интересов.

В этих условиях Лаврову тяжело угодить всем одновременно. Отдельные реваншистские силы в Армении считают, что Россия снова жёстко обозначила свои интересы. Это может привести к очередному разгону русофобии, хотя я лично, так не считаю, — пояснила Хачатрян.

По её словам, такой мощный геополитический игрок в регионе, как Россия, не может оказывать поддержку только одной стране. Ей необходимо учитывать интересы всех сторон и правильно находить компромиссы. Тем более что дипломатия, в принципе, не может быть линейной.

Эксперт предупредила, что при действующей «антигосударственной» власти Еревана не стоит ожидать полноценного урегулирования конфликта. По её мнению, в «ослабленной» Армении сначала нужно избавиться от «раковых клеток, поразивших тело страны», ведь доверять человеку, который несамостоятелен в своих политических решениях, наивно.

Большое заблуждение считать, что у власти стоит лидер в лице Никола Пашиняна, который способен решить проблему региона. Он готов на уступки ради сохранения своей власти, не осознавая, что любая уступка влечёт за собой новую войну. Особенно на фоне существующего конфликта внутри самого государства. До тех пор, пока у власти в Армении не будет государственника, лидера, умеющего решать вопросы, гасить конфликты, рассчитывать на устойчивый и долгосрочный мир не стоит, — отметила Хачатрян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Баку и Ереван «существенно умерить риторику». По его словам, это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, в чём он не сомневается. Лавров также добавил, что в ходе встречи была достигнута договорённость не ослаблять внимания к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Армении и Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.