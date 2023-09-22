Армянский дипломат проигнорировал выступление Баку в СБ ООН Глава МИД Армении покинул зал СБ ООН при выступлении коллеги из Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян покинул зал заседания Совета Безопасности ООН во время выступления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщает ТАСС. Заседание СБ посвящено ситуации в Карабахе.

Первым на совете выступил Мирзоян. После начала речи азербайджанского коллеги он поднялся и покинул зал. При этом другой представитель армянской делегации остался. Позднее Мирзоян вернулся на заседание.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя, пресечения провокаций, вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. 21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.