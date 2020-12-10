Армянские танки в Баку

В Баку 10 декабря состоялся первый парад в честь победы в осеннем карабахском конфликте, который азербайджанские власти уже назвали Отечественной войной. Торжественное мероприятие, подготовка к которому велась ещё с ноября, прошло на главной площади страны — площади Свободы (Азадлыг) — с привлечением тысяч военнослужащих и десятков единиц военной техники, включая трофейную.

Дата парада выбрана неслучайно — 10 декабря исполнился ровно месяц с момента подписания трёхстороннего (Азербайджан, Армения, Россия) заявления о прекращении огня, фактически ознаменовавшего как военную, так и дипломатическую победу Баку в карабахском конфликте этого года.

Осеннее вооружённое обострение, вылившееся в 44-дневные боевые действия, стало крупнейшим после 1994 года, а азербайджанский лидер назвал его второй Карабахской войной и Отечественной войной. Успех вооружённых сил (ВС) Азербайджана в ходе конфликта был обусловлен, помимо прочего, разнообразной тактикой и применением передовых средств разведки и боя. Поэтому демонстрация их на параде была неизбежной.

В шествии приняли участие более 3000 военнослужащих различных родов войск, а также порядка 150 единиц боевой техники: от бронемашин, танков, систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских установок до беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Использование БПЛА стало в недавнем конфликте одной из отличительных черт тактики азербайджанских ВС. На их вооружении состоят, в частности, израильские дроны-камикадзе Hаrop и знаменитые турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2. На счету атак последних, например, — уничтоженные пусковые установки (ПУ) зенитной системы С-300ПС. Всего во время осенних боестолкновений ВС Армении и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР) потеряли по меньшей мере шесть ПУ С-300ПС, десятки комплексов ПВО типа «ОСА-АКМ» и «Куб», не менее 250 различных танков и другую бронетехнику. Часть армянского вооружения была уничтожена, часть повреждена, а что-то и вовсе было оставлено в целости на поле боя — во время отступления. Техника ВС Армении и НКР, участвовавшая в конфликте, в частности, была представлена и в качестве трофеев на параде в Баку: это, например, танки Т-72 и Т-62, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и другое — все они были провезены на специальных тягачах.

Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде.

Завершился парад пролётом самолётов и вертолётов военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана: штурмовиков Су-25, истребителей МиГ-29 и винтокрылых машин Ми-8 и Ми-24 соответственно. В то же время в Бакинской бухте были продемонстрированы боевые корабли и катера.

Разумеется, военный аспект был не единственной составляющей парада. Главным зарубежным гостем торжества стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара традиционный союзник Баку, и, хотя вопреки многим сообщениям армянской стороны, не принимала прямого участия в осенних столкновениях в Карабахе, является важным игроком в контексте мирного урегулирования. Достаточно напомнить, что Турция сотрудничает с Россией в рамках работы центра по контролю за режимом прекращения огня. При этом в миротворческую миссию на территории Карабаха турецкие специалисты не входят. А вот на параде в Баку подразделение жандармерии из Турции промаршировало вместе с азербайджанскими военными.

Помимо этого, президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею почётного захоронения и Аллею памяти погибших в боевых действиях, возложив цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Ещё до посещения Эрдоганом парада (а турецкий президент прибыл в Баку накануне) в Анкаре высоко оценили значение поездки. «Этот визит несет историческое значение. Он (Эрдоган) отправится в Баку, чтобы поздравить Вооружённые силы Азербайджана», — отметил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. Сам Эрдоган в ходе визита предложил Армении «взяться за ум».

Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнётся новая эра, — отметил он.

Парад в честь победы — не единственный способ, которым Баку отмечает окончание второй Карабахской войны. Ранее Алиев уже объявил об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Другой официальной памятной датой станет 27 сентября — день начала военной кампании, — День памяти погибших. Помимо этого в республике будут созданы музей и мемориальный комплекс Отечественной войны.