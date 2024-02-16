Армия Украины понесла потери на Днепре: новости СВО на утро 16 февраля

Фото: МО РФ

Гаубица «Мста-Б»

Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два миномета, полевой склад Вооруженных сил Украины и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, рассказали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА, зафиксировавшего попадание в цель и ее ликвидацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 15 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО РФ, при выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье Днепра.

«Были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 „Сани“ с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8.

По информации ведомства, в состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Их сопровождали специалисты поисково-спасательной службы и группы огневой поддержки.

Фото: МО РФ

Также на Краснолиманском направлении огневой взвод дальнобойных орудий 2С5 «Гиацинт-С» российской группировки войск «Центр» ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Как проинформировали в Минобороны РФ, в ходе свободной охоты расчет дрона «Орлан-10» обнаружил перемещение украинских военнослужащих между лесополосой и одиноко стоящим домом. Доразведовав местность, специалисты БПЛА передали координаты на пункт управления артиллерией. В результате цель была поражена с расстояния около 20 километров.

Помимо этого, российские военнослужащие срывают попытки подразделений ВСУ провести ротацию сил и средств на Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник несет большие потери на данном участке фронта.

Как ВСУ атаковали РФ

В результате обстрела Белгорода повреждения получили почти 130 квартир и более 30 машин, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, разрушения различной степени зафиксированы в четырех магазинах и на территории одного из промышленных предприятий.

Гладков уточнил, что в области также выявлены разрушения после работы системы ПВО. Так, в поселке Дубовое пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей. В населенном пункте Репное разрушения затронули одно частное домовладение и три автомобиля, в Разумном — один многоквартирный дом, в Шагаровке — три частных домовладения и одну машину, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Также Гладков заявлял, что шесть человек, пострадавших при ракетной атаке, находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Глава региона подтвердил, что при обстреле погибли шесть человек, среди которых был грудной ребенок.

Позже он проинформировал, что число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Белгород увеличилось до семи человек. По словам главы региона, еще одной погибшей оказалась 80-летняя женщина.

Что известно о боях за Авдеевку

Город Авдеевка, расположенный на территории ДНР, находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России, предупредил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нехватки боеприпасов у украинских военных, а также из-за превосходства РФ в живой силе.

Кирби добавил, что США не смогли предоставить Украине боеприпасы, «в которых она отчаянно нуждается», из-за отсутствия одобрения конгрессом законопроекта о выделении дополнительного финансирования. Он подчеркнул, что цена подобного бездействия велика и она «ложится на плечи украинских военнослужащих». Представитель Белого дома предупредил, что, если республиканцы в палате представителей «не начнут действовать», сложившаяся под Авдеевкой ситуация может повториться на любом участке фронта.

Бои за Авдеевку станут первым испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считают опрошенные Financial Times эксперты. Они сравнили сложившуюся ситуацию со сражением за Артемовск и подчеркнули, что Украине будет сложно сохранить одновременно и город, и военные силы.

Как пояснил сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, решающим моментом будет то, какой ценой Киев хочет удержать Авдеевку. По его мнению, Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется найти «сложный баланс» между сохранением сил ВСУ и нанесением ущерба российской армии.

Фото: МО РФ

Отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан согласен, что бои за Авдеевку станут первым испытанием для Сырского. Он уверен, что они дадут представление о том, может ли главком ВСУ показать результаты «при истощающихся военных ресурсах Украины».

Для бойцов Вооруженных сил Украины в Авдеевке подготовлены новые позиции, рассказал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, в настоящее время продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев.

Ситуацию в Авдеевке Тарнавский назвал «сложной, но контролируемой». Он добавил, что, согласно принятому решению, ВСУ продолжают «плановое усиление подразделений» и осуществляют «маневр на угрожающих направлениях». Военный подчеркнул, что операция в Авдеевке будет продолжаться и дальше.

Российские силы в Авдеевке «вкатывают в землю» бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, потери у врага «колоссальные». ВС РФ после удара по Белгороду «рвут противника на куски», отметил он.

Военкор добавил, что российский флаг уже развевается на севере города. Обстановка такова, что даже если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то это будет сопровождаться значительными потерями противника, считает он.

Где гремели взрывы на Украине

Взрыв произошел в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщало издание «Общественное». Подробности происшествия не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. В свою очередь УНИАН заявляло о взрыве в Харьковской области. Подробности инцидента также не раскрывались.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на территории Полтавской и Харьковской областей, а также еще в ряде регионов страны.

Фото: ГС ЧС Украины

Что НАТО хочет поставлять Украине

Группа государств — членов НАТО решила поставить миллион беспилотных летательных аппаратов Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он не уточнил, кто именно вошел в это объединение и в какие сроки предполагается передать Киеву такое количество БПЛА.

Генсек добавил, что 20 союзников по НАТО согласились на создание коалиции по разминированию Украины. Столтенберг также объявил, что страны — члены Альянса подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

От чего в Госдуме предостерегли НАТО

НАТО не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал информацию о решении Североатлантического альянса создать в Польше тренировочный центр для Вооруженных сил Украины.

«Безусловно, если на Западе — неважно, в каком именно государстве — будут создаваться тренировочные центры для ВСУ, это приведет к еще большей эскалации напряженности», — предостерег Швыткин.

Что сказал Путин об отношении к Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма на Украине. По его словам, одновременно с этим Москва будет защищать «наших, которые там живут».

Читайте также:

Секретный проект: что за дрон, которым был атакован БДК «Цезарь Куников»

Пленные бойцы ВСУ спасли жизнь российскому солдату: что об этом известно

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Победу в СВО Россия уже одержала»