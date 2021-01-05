Армия Украины перевела воинские звания на стандарт НАТО

https://static.news.ru/photo/20c0a4f8-5012-11eb-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/facebook.com

Вооружённые силы Украины перешли на перечень кодов военных рангов НАТО, отказавшись от прежней, ещё советской системы. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

Приказом министра обороны Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО, — приводит слова Тарана сайт министерства.

Таран сообщил, что данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную. По его мнению, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению.

В 2016 году Украина взяла курс на вступление в НАТО. В стране были приняты законодательные изменения, сделавшие целью внешней политики вступление в Альянс.

В июне 2020 года парламент страны принял закон, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооружённых сил Украины в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Страна обязана обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с силами стран НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США — своего рода политического рок-н-ролла, писал NEWS.ru.