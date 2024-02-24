Армия США уничтожила семь противокорабельных ракет хуситов в Йемене

Фото: U.S. Navy/Riley Gasdia

Американские военные уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). В Пентагоне заявили, что ракеты, обнаруженные на подконтрольной хуситам территории Йемена, представляли угрозу кораблям ВМС США и торговым судам.

23 февраля СЕНТКОМ уничтожило семь мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, поддерживаемых Ираном, подготовленных к запуску в сторону Красного моря, — говорится в сообщении командования.

В Пентагоне подчеркнули, что действия направлены на «защиту свободы судоходства» и призваны сделать международные воды более безопасными для военных кораблей США и коммерческих судов.

Ранее военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что военно-морские силы Йемена атаковали эсминец США в Красном море, по которому нанесли удары несколькими беспилотниками. Кроме того, атаке подверглось британское торговое судно Islander в Аденском заливе, по которому было выпущено несколько противокорабельных ракет, заявил Сариа.

Перед этим движение «Ансар Аллах» запретило проходить через воды Красного и Аравийского морей торговым судам и кораблям под флагами США и Великобритании, либо принадлежащим американским или британским физическим и юридическим лицам. Также радикальное движение запретило проход для судов, связанным с Израилем.