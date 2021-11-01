Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что тариф на газ для рядовых потребителей может вырасти в стране минимум в два раза. За этим автоматически последует рост цен на продукты и услуги, отметил политик в эфире телеканала Prime.

Наши специалисты, которые провели расчёты исходя из имеющейся информации, считают, что тариф может вырасти минимум в два раза, сейчас мы платим 4,3 лея (25 центов), но можем платить от 8...