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Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы

00:05, 02 ноября 2021
Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы
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Стратегическое командование (STRATCOM) вооружённых сил США начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22. В ходе манёвров акцент будет делаться на готовность национальных ядерных сил, сообщает РИА Новости.

Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил, — цитирует агентство сообщение командования.

Учения позволят оценить способность отдельных компонентов STRATCOM проводить совместные операции при возможной агрессии в отношении США или кого-то из их союзников.

Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлечёнными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников, — отмечается в сообщении STRATCOM.

Ранее стало известно, что 30 октября Военно-морские силы США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В операции примут участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО. Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

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