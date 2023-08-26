Армия Нигера приготовилась к началу войны прямо сейчас: введет ли солдат РФ

Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Глава генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, которого назначили на данную должность пришедшие к власти мятежники, приказал привести армию страны в состояние максимальной готовности. Что об этом известно?

Барму объяснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера, а также с целью «избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ».

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», — заявил Барму.

С кем собирается воевать Нигер

В понедельник, 21 августа, телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере.

Также руководство ЭКОВАС заявляло, что точная дата начала военного вмешательства уже определена, но озвучивать ее не стали.

20 августа лидер созданного мятежниками «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани пояснил, что Нигер не хочет начинать войну, однако в случае нападения будет готов защищаться.

18 августа стало известно, что мятежники в Нигере начали перебрасывать войска на границу с Нигерией и Бенином для отражения возможного вторжения со стороны ЭКОВАС.

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Маслова, ЭКОВАС не сможет организовать серьезное вооруженное нападение на Нигер, потому что это не военная организация.

«ЭКОВАС — это прежде всего про экономику. Никакой военной и даже политической составляющей у этой организации не было. У коалиции Западной Африки нет и серьезных вооруженных сил, поэтому они не смогут организовать боевые действия. Если же нападение на Нигер произойдет, то ЭКОВАС просто самоаннулируется», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что ситуация вокруг Нигера может привести к расколу в Западной Африке, что обернется большой войной в регионе.

Будет ли Россия помогать Нигеру

24 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка военного вторжения ЭКОВАС в Нигер будет губительной для многих государств и их населения.

«Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ЭКОВАС сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария. Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и для тысяч людей», — подчеркнул он.

Также Лавров обратил внимание на тот факт, что для оценки ситуации в Нигере нужно рассматривать всю предысторию вопроса, а «Запад любит вырывать из контекста».

«Сахаро-Сахельская зона в Африке от терроризма страдает начиная с 2011 года, когда НАТО развалила Ливию, разрушила ливийское государство, поддерживая террористов, которых они против Муамара Каддафи науськивали», — пояснил министр.

Политолог Александр Асафов в комментарии NEWS.ru отметил, что российская армия способна заменить участников ЧВК «Вагнер» в Африке по запросу какой-либо из стран.

«Минобороны может направить свои войска в любую страну, в том числе и в Нигер, по очень простой причине — если страна обратится за помощью, как это ранее делала Сирия», — резюмировал эксперт.

Что произошло в Нигере

В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. По национальному телевидению западноафриканской страны выступил полковник Амаду Абдраман в окружении девяти офицеров в военной форме. Он зачитал заявление сил обороны и безопасности.

По его словам, границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.

14 августа стало известно, что военный совет, который сформировали мятежники в Нигере, намерен предъявить обвинения в государственной измене отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуму.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», — говорилось в заявлении.

Также мятежники, пришедшие к власти в Нигере 25 августа сообщили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо.

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