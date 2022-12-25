Армия Китая провела военные учения у Тайваня

ВС Китая провели военные учения в районе Тайваня, заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. По словам военнослужащего, мероприятия прошли в морском и воздушном пространстве недалеко от острова. Ши И отметил, что военные учения стали «решительным ответом» КНР на действия США, связанные в том числе с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на островное государство. Заявление китайского военного опубликовали в соцсети WeChat.

Восточная зона боевого командования НОАК 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, — сообщил Ши И.

Ши И заверил, что войска Восточной зоны боевого командования НОАК продолжат предпринимать решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что дипломатические отношения Китая и США столкнулись с серьезными трудностями. Он назвал сдерживание, подавление и провокации против Китая в числе причин, из-за которых между Пекином и Вашингтоном началась напряженность.