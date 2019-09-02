https://static.news.ru/photo/78243d4e-cd56-11e9-b97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayal Margolin-JINIPIX/Xinhua

Израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию. Ранее израильские власти сообщили, что потерь среди их военнослужащих не было.

(נדרשתי לצייץ מחדש) תרגיל ההונאה שצהל נקט אחהצ: המסוק לא פינה פצועים כי לא היו פצועים. הפינוי המוסק כולו תוכנן מראש כפעולת הונאה, שמטרתה לגרום לחיזבאללה לחשוב שהצליח לפגוע בחיילים. שימו לב לרמת ההפקה pic.twitter.com/EYWuUNdt2p — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) September 1, 2019

Как сообщает издание «Йедиот ахронот», вертолёт эвакуировал двух военнослужащих, на телах которых краской были изображены следы крови. Солдат обследовали в больнице и выписали без лечения.

Как писал News.ru, 1 сентября Ливан выпустил противотанковую ракету в направлении приграничного израильского селения Авивим. О пострадавших, разрушениях и погибших не сообщается. Армия обороны Израиля повысила боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.