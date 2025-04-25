Армия Индии заявила об обстреле со стороны Пакистана

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Военные Индии и Пакистана обменялись выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире, сообщает телеканал NDTV. По его информации, огонь из стрелкового оружия на некоторых участках был открыт по инициативе пакистанской стороны. В связи с этим Индия «дала эффективный ответ».

В некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия. На обстрелы был дан эффективный ответ, — подчеркнул источник телеканала.

Информации о жертвах не поступало. Отмечается, что обстрел со стороны пакистанской армии произошел на фоне растущей напряженности между сторонами из-за теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 мирных жителей. После трагедии в регионе начали проводить антитеррористические операции.

Ранее сообщалось, что сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский 21 год назад предсказал ядерное противостояние Индии и Пакистана, из-за которого погибнут как минимум 200 млн человек. Эта война, по словам Жириновского, станет частью глобальной спецоперации против Китая и России.

До этого стало известно, что власти Индии заблокировали течение реки Инд в направлении Пакистана. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Подобная блокада произошла впервые с 1960 года. Тогда стороны подписали соглашение о водах Инда и договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.