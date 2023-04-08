Армия и полиция Израиля начали мобилизацию резервистов Нетаньяху после теракта отдал распоряжение армии и полиции о мобилизации резервистов

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов. Такое решение было принято после теракта в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек. Об этом собщает канцелярия главы кабмина.

В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) — мобилизовать дополнительные силы, — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что премьер-министр призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на набережной Чарльза Кора в центре Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, сбил несколько человек, после чего перевернулся. Водитель транспортного средства попытался открыть огонь по людям, но был нейтрализован оказавшимся рядом нарядом полиции.

В МИД Израиля происшествие назвали терактом.

По данным израильской медицинской службы «Маген Давид адом», один человек погиб, еще пятеро пострадали. В МИД страны при этом сообщается об одном погибшем и шести пострадавших.