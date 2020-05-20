Армия Хафтара отведёт силы от Триполи

https://static.news.ru/photo/4f3db47a-9a45-11ea-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои войска от столицы страны Триполи. Причиной названо наступление праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

Отвод начнётся в полдень 20 мая. Армия перебазируется на два-три километра по всей линии фронта. Об этом заявил в Facebook спикер ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Мы решили отвести силы <...>, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны, — цитирует генерал-майора РИА Новости.

Он добавил, что и официальный Триполи поступит также «во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что захват в Ливии силами Правительства национального согласия (ПНС) авиабазы Аль-Ватыйя дал повод говорить о снижении помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару со стороны внешних игроков. По распространённому среди экспертов мнению, в эту «группу поддержки» входит и Россия.