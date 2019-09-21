https://static.news.ru/photo/9adf6cfc-dd1c-11e9-8392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Контроль над районом Джагату вернули Силы безопасности Афганистана после нескольких дней боёв.

Об этом сообщает телеканал TOLONews , ссылаясь на данные министерства национальной обороны страны. Район в восточной провинции Газни в течение двух лет был под контролем боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Афганским военнослужащим в ходе боёв за Джагату удалось обезвредить множество мин. Операция продолжалась несколько дней, за это время боевики понесли большие потери.

Ранее News.ru писал о том, что Мавлави Нуриддина — одного из главарей «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) — уничтожили в ходе операцииВооружённых сил Афганистана. В автомобиль боевика попала ракета около селения Туксин уезда Дара-и-Суф.