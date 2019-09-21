Контроль над районом Джагату вернули Силы безопасности Афганистана после нескольких дней боёв.
Об этом сообщает телеканал
Афганским военнослужащим в ходе боёв за Джагату удалось обезвредить множество мин. Операция продолжалась несколько дней, за это время боевики понесли большие потери.
Ранее News.ru писал о том, что Мавлави Нуриддина — одного из главарей «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) — уничтожили в ходе операцииВооружённых сил Афганистана. В автомобиль боевика попала ракета около селения Туксин уезда Дара-и-Суф.