Армения заявила об отсутствии планов присоединения к Союзному государству

Армения не рассматривает вопрос присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян во время брифинга. Он напомнил, что Армения — суверенная и демократическая страна и должна остаться такой.

В повестке Армении нет вопроса вступления в Союзное государство. Моя позиция такова, что Армения является суверенным, демократическим государством и продолжит таковой оставаться, — сказал Григорян.

Комментируя недавние заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, он выразил надежду на то, что впредь белорусская сторона будет избегать подобных оценок и шагов, так как они, по его словам, не соответствуют тесным отношениям между странами.

Ранее Лукашенко заявил, что Армения должна стать третьим членом межгосударственного объединения, в котором на сегодня имеется только два участника — Россия и Белоруссия. При этом он добавил, что Армения «никому не нужна».

Он также подчеркнул, что Азербайджан «выбивается из этой когорты», потому что через него идут пути снабжения энергоносителями между Турцией и Казахстаном и поэтому Баку ощущает за собой мощную поддержку Анкары. У Армении же, по словам Лукашенко, никаких вариантов, кроме как прибиться к Союзному государству, не существует.