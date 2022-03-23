Армения заявила об осложнениях в работе МГ ОБСЕ из-за ситуации на Украине

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа заявил, что ситуация на Украине резко осложнила работу Минской группы (МГ) ОБСЕ. При этом, по его словам, тройка посредников остаётся форматом, в котором мировое сообщество видит возможность урегулирования карабахского конфликта.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван дополнил предложения Баку и передал их через сопредседателей МГ ОБСЕ обратно. Он заверил, что в предложениях не было ничего неприемлемого для армянской стороны, но их пункты не охватили всю повестку.

Но они не включали всей повестки переговоров, поэтому армянская сторона дополнила их. Ответа от Баку пока нет, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что ключевым в армянских предложениях остаётся «право народа Карабаха на самоопределение».

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.