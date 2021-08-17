Армения заявила о готовности урегулирования отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к урегулированию отношений с Турцией. Об этом он заявил на заседании правительства страны, трансляцию которого опубликовал Armenia Today.

По словам Пашиняна, отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, открытая вовлечённость Турции во вторую карабахскую войну отрицательно влияют на региональную стабильность и мир.

Сегодня Армения готова приложить усилия в направлении урегулирования отношений с Турцией, — отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что стороны должны взаимодействовать для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений.

Ранее Никол Пашинян также заявил, что стратегический союз с Россией является важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении. Он отметил, что Ереван продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнёрство с Россией по всем направлениям двусторонней повестки, в том числе в военно-политическом, экономическом, энергетическом, транспортном, гуманитарном, культурном направлениях.