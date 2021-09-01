Армения заявила о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о гибели своего военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства.

Согласно заявлению, младший сержант Гегам Саакян получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.



Ранее новоизбранный глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Он рассказал о провокационных действиях азербайджанских ВС в Карабахе. По его словам, по вине Баку в регионе сохраняется напряжённая ситуация.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.