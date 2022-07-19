Армения выведет часть своих войск из Карабаха

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Военнослужащий армии Армении

После прекращения огня и размещения в Карабахе российского миротворческого контингента вполне закономерен вывод с этих территорий подразделений ВС Армении, заявил в интервью агентству «Арменпресс» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он подчеркнул, что деятельность российских миротворцев должна быть гарантией безопасности.

После установления режима прекращения огня и размещения в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении оттуда. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Призывников из Армении в Карабахе больше не будет, — заявил Григорян.

При этом он подчеркнул, что часть армянских подразделений продолжает оставаться на территории Карабаха для «обеспечения безопасности».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны России обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена. По его словам, после второй карабахской войны остается слишком мало позитивных моментов для улучшения отношений между Баку и Ереваном. Глава государства подчеркнул, что Баку уже поднимал все эти вопросы, в том числе перед военным руководством России. По его словам, это происходило несколько месяцев назад, когда представители Минобороны РФ посещали Азербайджан.