Армения выступила за демаркацию границы с Азербайджаном без предусловий

Армения не выдвигает предварительных условий для начала демаркации границы с Азербайджаном, заявил изданию «Арменпресс» пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. По его словам, предложения армянской стороны связаны с реализацией достигнутых договорённостей.

Армения считает, что необходимо максимально быстро начать процесс разграничения на основании договорённостей, — сказал Унанян.

Он подчеркнул, что трёхсторонние переговоры России, Азербайджана и Армении в Сочи привели к договорённости предпринимать необходимые шаги по стабилизации и повышению безопасности в армяно-азербайджанской приграничной зоне, а также работать над созданием комиссии по делимитации и демаркации границы.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий. При этом он также обвинил Ереван в выдвижении ряда определённых условий.

До этого председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что достигнута устная договорённость о создании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. По его словам, теперь сторонам необходимо подписать соответствующий документ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос, он не относится к Карабаху и проблемам региона. Лавров отметил, что Москва предлагала создать специальную комиссию и выступить консультантом, учитывая, что российский Генштаб и другие структуры обладают картами, где отражены границы между странами и их изменения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.