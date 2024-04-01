Армения высказалась о вступлении в НАТО Глава МИД Армении Мирзоян: страна пока не планирует вступать в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Армения в настоящее время не планирует вступать в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Этот вопрос, по его словам, на повестке дня не стоит, передает портал Todo Noticias.

Мы уже сотрудничаем с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косове, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении, — сказал Мирзоян.

При этом республика стремится вступить в ЕС, отметил он. Дипломат процитировал премьер-министра страны Николу Пашиняна, который подчеркнул, что «Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным и желает стать ближе к Армении».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что двери организации для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу, уточнил он. Также генсек блока напомнил, что НАТО сотрудничало со многими европейскими государствами, которые не входили в его состав, хоть и являлись близкими партнерами.