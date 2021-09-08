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Армения впервые за 30 лет открыла небо для азербайджанской авиации

12:51, 08 сентября 2021
Армения впервые за 30 лет открыла небо для азербайджанской авиации Фото: pixabay.com
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Пассажирский самолёт авиакомпании Turkish Airlines выполнил внутренний рейс в Азербайджане из Гянджи в Нахичевань через воздушное пространство Армении впервые за 30 лет. Это следует из данных ресурса Flight Radar.

Как сообщается, маршрут рейса TK326 пролегал над озером Гейча (Севан) и Гегаркуникской областью Армении. Авиалайнер вылетел из Гянджи в 09:57 (05:57 UTC) и сел в Нахичевани в 10:32 (06:32 UTC), время в полёте составило 35 минут.

Ранее Пашинян заявил о готовности к нормализации отношений с Турцией и восстановлению мирного переговорного процесса с Азербайджаном, в этом Ереван заручился поддержкой российской стороны. По его словам, нормализация отношений с приграничными странами является важным направлением внешней политики правительства Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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