Армения сообщила о гибели второго военного при обстреле на границе

Читайте нас в Google Новости

О гибели второго за сутки армянского военного в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Азербайджана заявило в понедельник, 16 августа, Министерство обороны Армении.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. Подразделения Вооружённых сил Азербайджана якобы открыли огонь «из огнестрельного оружия различного калибра» по армянским позициям.

В результате интенсивной перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил рядовой Вооружённых сил Армении Арман Акопян 2002 года рождения, — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении также утверждают, что в результате ответного огня Азербайджан потерял трёх человек убитыми, ещё один военный получил ранение.

Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего Вагана Татосяна в результате выстрела азербайджанского снайпера. По информации ведомства, в ночь на 16 августа Вооружённые силы Азербайджана попытались продвинуться вперёд на одной из позиций на границе. В Баку опровергли сообщение армянской стороны, отметив, что Ереван пытается скрыть убийство соотечественника.