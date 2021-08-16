Армения сообщила о гибели второго военного при обстреле на границе

О гибели второго за сутки армянского военного в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Азербайджана заявило в понедельник, 16 августа, Министерство обороны Армении.
Как
В результате интенсивной перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил рядовой Вооружённых сил Армении Арман Акопян 2002 года рождения, — говорится в сообщении.
В Минобороны Армении также утверждают, что в результате ответного огня Азербайджан потерял трёх человек убитыми, ещё один военный получил ранение.
Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего Вагана Татосяна в результате выстрела азербайджанского снайпера. По информации ведомства, в ночь на 16 августа Вооружённые силы Азербайджана попытались продвинуться вперёд на одной из позиций на границе. В Баку опровергли сообщение армянской стороны, отметив, что Ереван пытается скрыть убийство соотечественника.