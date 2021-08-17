Армения расширит военно-техническое сотрудничество с Россией

Армения продолжит процесс закупок и модернизации вооружения в рамках расширения сотрудничества с Россией в данной области. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в программе армянского правительства.

Как отмечается, со странами-партнёрами и странами-союзниками Армения будет осуществлять более целевую политику в области военного и военно-технического сотрудничества.

Правительство заявило, что развитие и модернизация вооружённых сил будут осуществляться «не для агрессии, а для защиты от агрессии».

Армения не имеет намерений захватывать территории, — говорится в документе.

Программа правительства Армении была одобрена на заседании исполнительного органа и будет представлена на обсуждение парламента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегический союз с Россией гарантом безопасности страны. Он отметил, что Ереван продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнёрство с Россией по всем направлениям двусторонней повестки, в том числе в военно-политическом, экономическом, энергетическом, транспортном, гуманитарном, культурном направлениях.