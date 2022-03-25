Армения призвала США отреагировать на ситуацию в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора рассказал заместителю госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид о ситуации в Карабахе, сообщает пресс-служба МИД Армении. При этом Ереван отметил, что Баку нарушает пункты трёхсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении.

Глава МИД Армении представил ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Азербайджаном линии соприкосновения Карабаха и вторжения в село Парух. Он подчеркнул, что Баку грубо нарушает свои обязательства по трёхсторонним заявлениям, ставя под угрозу региональную стабильность и мир, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что Азербайджан пытается создать гуманитарный кризис, оказывая «психологическое давление на мирное население». В связи с этим он потребовал реакции международного сообщества.

Министр подчеркнул, что вышеупомянутые действия являются ярким проявлением этнической чистки и антиармянской политики Азербайджана. В связи с этим министр подчеркнул необходимость адресной и чёткой реакции со стороны международного сообщества, в том числе и США, — сказал Мирзоян.

Обе стороны также подчеркнули необходимость осуществления шагов по деэскалации ситуации.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

До этого в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.