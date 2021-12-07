Армения предоставила Азербайджану карты всех минных полей в Карабахе

Несколько дней назад правительство Армении передало Азербайджану все оставшиеся у них карты минных полей в Карабахе. Именно поэтому Международный суд ООН на своём заседании не принял решения об обязательном предоставлении этих карт, сообщает Sputnik Азербайджан, который ссылается на источники Haqqin.

Именно из-за опасения решений Международного суда ООН армянская сторона предоставила карты минных полей заранее, — говорится в сообщении.

Международный суд ООН до этого не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана», говорится в сообщении. В инстанции заявили, что Армeния не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. Крoме того, Международный суд ООН потребовал от Армeнии предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджaнцев.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.