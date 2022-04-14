Армения предложила Турции открыть границу для лиц с диппаспортами

Ереван предложил Анкаре на первом этапе процесса нормализации отношений открыть границу для лиц с дипломатическими паспортами, заявил агентству «Арменпресс» пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. Он согласился со словами своего турецкого коллеги о необходимости смелых шагов.

Мы уверены, что единственный путь вперёд предполагает последовательные чёткие шаги. Например, мы предложили турецкой стороне на первом этапе открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами, однако турецкая сторона пока медлит с этим. Мы думаем, что это будет небольшой, но конкретный, а главное — логичный шаг, — сказал Унанян.

Министр подтвердил предстоящую встречу спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений в Вене. При этом, комментируя желание турецкой стороны проводить переговоры в Армении и Турции, он заявил, что подобное предложение свидетельствует о желании Анкары перенести процесс в русло двусторонних отношений.

В этом аспекте было бы логично, чтобы со стороны турецких представителей почти каждую неделю не озвучивались заявления о том, что они продвигают процесс в координации с Азербайджаном, — подчеркнул Унанян.

Ранее глава МИД Турции Арарат Мирзоян сообщил, что представители Армении и Турции заявили о готовности прорабатывать вопрос нормализации отношений. Кроме того, министр выразил радость касательно попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве, а вторую — 24 февраля в Вене. В Ереване положительно оценили динамику переговорного процесса, отметив, что для армянской стороны приоритетом является открытие границы с Турцией.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.