Армения предложила РФ обойти требования МУС арестовать Путина. Что не так? Армения предложила России подписать соглашение в обход требований МУС

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Акоп Аршакян

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Какие известны подробности, как отреагировали на эту идею в Госдуме?

Что известно о предложении Армении

Член правления партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян сообщил, что российской стороне было предложено заключить двустороннее соглашение, чтобы ратификация Римского статута не повлияла на отношения между странами.

«Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени», — заявил Аршакян.

По его словам, с юридической точки зрения Россия и Армения могут иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран.

Предположительно, двусторонний документ мог бы стать гарантией невыдачи граждан друг друга. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что российская сторона изучила его и высказала свои предложения.

«Консультации были. Мы высказали определенные предложения. Но, судя по всему, либо в Ереване над ними еще думают, либо решили не принимать», — сказал он РБК.

Как в Госдуме отреагировали на предложение Армении

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью NEWS.ru заявил, что российские партнеры должны не искать попытки обхода Римского статута, а не признавать его.

«Я считаю, что надо не искать попытки обхода этого Римского статута, а нужно его не признавать и не следовать никаким его пунктам. Это в первую очередь. С этим предложением нужно ознакомиться и дальше принимать то, что армянская сторона уже сделала», — сказал парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал не соглашаться на предложение Армении.

«Я считаю, что России не стоит соглашаться по той причине, что не стоило Армении применять данный статут, его ратифицировать, подписывать. Он несет большие проблемы в первую очередь для самой Армении. Для России и тех лиц, которые могут преследоваться Международным уголовным судом, эта проблема является ничтожной, сама ее суть имеет политический момент», — объяснил Водолацкий в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, армянское правительство приняло «подлое решение», ратифицировав Римский статут МУС. Водолацкий считает, что из Армении пытаются сделать вторую Украину.

«Я думаю, нужно аннулировать ратификацию [Римского статута], и тогда это будет правильно для дальнейшей нормальной и стабильной работы», — заключил парламентарий.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Здание МУС

Почему Армения ратифицировала Римский статут МУС

В середине октября Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте этого года выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Армянская сторона утверждает, что присоединилась к МУС ради того, чтобы инициировать судебные разбирательства против Азербайджана. Кремль назвал решение Армении ратифицировать Римский статут МУС некорректным.

«Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [МУС о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — отметил Песков.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что МУС не имеет ничего общего с правосудием, и назвал недружественным шагом решение Армении о присоединении к Римскому статуту.

«Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту <...> абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога», — отметил он.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

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