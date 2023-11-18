Армения предложила Азербайджану обменяться пленными Пашинян: Ереван предложил Баку обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия сессии ПА ОБСЕ. По его словам, которые приводит ТАСС, это предложение со стороны Еревана прозвучало в рамках обсуждения в Баку мирного договора.

Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня — «всех на всех», — отметил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного договора. В частности, стороны согласились, что демаркация пройдет по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов. Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу, добавил он.

При этом армянский премьер подчеркнул, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга. Это, по его мнению, происходит из-за многолетнего конфликта, тысяч жертв, десятков пленных и атмосферы ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения.

В этот же день помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Армении не реагируют на предложения по пятому варианту мирного договора. По его словам, Ереван не дает своего ответа уже на протяжении двух месяцев.