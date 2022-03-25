Армения потребовала от ЕСПЧ принять меры в отношении Азербайджана

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека и потребовала принять меры в отношении Азербайджана «из-за нарушения прав населения Карабаха», заявил спецпредставитель Егише Киракосян. В качестве основания для обращения в ЕСПЧ он указал угрозы мирному населению, беспорядочную стрельбу и повреждение газопровода, передаёт «Sputnik Армения».

От европейского суда потребовали применить срочные промежуточные меры против Азербайджана и обязать прекратить угрозы, стрельбу и восстановить газоснабжение, — сказал Киракосян.

По его словам, действия Баку угрожают основополагающим правам населения Карабаха и «грозят невозвратными потерями».

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Ранее в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.