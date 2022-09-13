Армения попросит Россию о помощи из-за обострения ситуации с Азербайджаном

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Армения намерена просить помощи у России, ОДКБ и ООН в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности страны, его провел премьер-министр Никол Пашинян.

По информации пресс-службы, в ходе заседания обсуждались дальнейшие шаги по противодействию Азербайджану.

В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

Сообщалось, что Следственный комитет Армении завел уголовное дело по двум статьям УК из-за обстрелов на границе с Азербайджаном. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых.