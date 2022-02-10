Армения опровергла заявления о новых обстрелах на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле азербайджанских военных позиций, расположенных в северной части армяно-азербайджанской границы, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что распространённые азербайджанским оборонным ведомством данные являются «дезинформацией». Ранее Баку обвинил Ереван в новых обстрелах на границе.

Распространённое Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 9 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских военных позиций, расположенных в северной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на границе остаётся относительно стабильной и находится под контролем.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в обстрелах позиций азербайджанской армии в посёлке Зейлик Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхари Шорджа Басаркечарского района. Как сообщалось, в результате ответных действий противоположная сторона была подавлена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.