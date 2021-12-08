Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле позиций на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, армянские ВС не открывали огонь по позициям Азербайджана.

Распространённое 8 декабря министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что вооружённые силы Армении обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Армянские силы не открывали огонь по ВС Азербайджана, — говорится в сообщении.

Ранее азербайджанское оборонное ведомство сообщило об обстреле своих позиций в направлении Кельбаджарского района. Как отмечалось, потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет.

26 ноября президент России Владимир Путин заявил по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками. Кроме того, сторонам удалось продвинуться по гуманитарным вопросам и договориться о разблокировании транспортных коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.