Армения обсудила сотрудничество с НАТО Глава МИД Армении обсудил сотрудничество со спецпредставителем генсека НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел на полях СМИД ОБСЕ в Скопье встречу с специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Как написал глава ведомства в Twitter (Х), в ходе беседы обсуждались вопросы партнерства Еревана с Альянсом.

У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО, — написал Мирзоян.

По его словам, суверенитет и четкость государственных границ должны быть защищены всеми заинтересованными сторонами. Это необходимо для достижения устойчивой стабильности и мира на Южном Кавказе, резюмировал Мирзоян.

До этого в МИД Армении сообщили, что Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Еще раньше от участия в заседании ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Ереван не изменит вектор своей внешней политики и останется союзником Москвы. Он добавил, что РФ сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.