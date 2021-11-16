Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию

Армения обратилась к российской стороне с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире общественного телевидения.

Так как было совершено нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России в рамках двустороннего Договора от 1997 года и в русле логики взаимных обязательств, с призывом защитить армянскую территориальную целостность, — сказал Григорян.

Он отметил, что Армения ожидает от России помощь в переговорной логике, если будет такая возможность. В противном случае, Ереван просит «предоставить Армении достаточную военную помощь, чтобы Армения смогла достичь развязки этой ситуации».

По его словам, на настоящий момент обращение к российской стороне оформлено в устном порядке, далее последует письменная процедура. Он отметил, что власти хотят предупредить общество и партнеров о начале подобного процесса.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противоположная сторона использует артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия, в результате чего потеряла бронетехнику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.