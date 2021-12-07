Ереван обратил внимание мирового сообщества на «воинственную риторику» Баку

Армения призвала Россию, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совет Безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на заявления Азербайджана, в которых содержится «угроза территориальной целостности и суверенитету страны», говорится в заявлении армянского МИД. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Ереван «должен принять условия» Баку для установления мирной жизни народов на Южном Кавказе.

Армения обращает внимание своего основного партнёра по безопасности РФ, ОДКБ, Совбеза ООН, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на то, что Баку продолжает прибегать к воинственной риторике и угрожать применением силы, делая заявления, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Армении, в нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе Устава ООН, — говорится в сообщении.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, такие заявления азербайджанских властей препятствуют работе вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

Ранее Алиев во время встречи с жителями Губинского района отметил, что он рассчитывает на то, что вопрос Зангезурского коридора решится в конструктивном ключе, путём проведения переговоров и взаимопонимания. Политик призвал Ереван озвучить сроки открытия коридора. Он также отметил, что если в Армении будет тенденция к реваншизму, то этот вопрос будет решён немедленно. Поэтому, пока ещё не поздно, армянская сторона должна принять условия Азербайджана и положить конец неискреннему подходу к дорогам и коммуникациям, добавил президент.

В ходе XV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде (Туркмения) азербайджанский лидер призвал страны-участницы воспользоваться Зангезурским транспортным коридором. По его словам, он станет важной частью транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад, а также откроет широкие возможности для региона.

Позже сообщалось, что в Армении прошла акция протеста против Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур. Его противники заблокировали движение метро в Ереване. Акция проходила в рамках протестов против подписания документа о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.