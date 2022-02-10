Армения не будет обращаться в ОДКБ в решении ситуации с Азербайджаном

Член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян заявил, что армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью в ОДКБ. Об этом он заявил по итогам первого совещания председателей комитетов (комиссий) парламентов государств — членов ОДКБ, которое прошло в четверг, 10 февраля, в Москве, сообщает РИА Новости.
В совещании
В Армении не та ситуация, чтобы мы были вынуждены призвать помощь ОДКБ. У нас в стране довольно сложная ситуация, но власти Армении держат её под контролем, — пояснил Арсенян в интервью изданию, добавив, что Ереван не будет просить ОДКБ ввести на территорию страны военный контингент из-за «приграничных стычек с Азербайджаном».
Представитель Армении отметил, что руководство его страны предпочитает регулировать проблемы «путём переговоров, а не стрельбой».
Ранее сообщалось, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян во время брифинга. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.