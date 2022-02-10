Армения не будет обращаться в ОДКБ в решении ситуации с Азербайджаном

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всем отчётливо видно, кто входит в Совбез ООН. Так он отреагировал на слова украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России быть членом Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт, — подчеркнул Дюжаррик. При этом он пояснил, что вопрос находится в ведении стран — членов ООН. Сама организация не собирается...