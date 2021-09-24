Армения назвала статус Карабаха ключевым вопросом урегулирования конфликта

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что карабахская проблема не решена. Для её урегулирования единственной площадкой переговоров остаётся Минская группа ОБСЕ, сообщает Sputnik Армения. Так он отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что карабахский конфликт остался в прошлом, а на территории республики нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть решён. И это решение мы видим в рамках МГ ОБСЕ. С учётом этого заявления азербайджанской стороны нам непонятны, — сказал Григорян.

Он добавил, что карабахский вопрос не является территориальным требованием Армении. Речь идёт о проблеме самоопределения, о которой говорилось последние 30 лет.

Ранее Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Азербайджан военно-политическим путём урегулировал многолетний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость.

Ранее азербайджанский лидер рассказал, что в течение всего периода военных действий в Карабахе Азербайджан заявлял об отсутствии интересов в войне и готовности остановить её, как только премьер-министр Армении Никол Пашинян назовёт дату вывода армянских войск с оккупированных территорий. По словам Алиева, у азербайджанской стороны были предложения, на которые Армения не согласилась. Он считает, что это «роковая» ошибка, так как они могли бы сохранить жизни тысячам военнослужащих.