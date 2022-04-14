Армения начала платить за российский газ в рублях

Армения начала платить за поставки российского газа в рублях. Об этом в интервью РБК сообщил министр экономики республики Ваган Керобян. Он подчеркнул, что странам необходимо двигаться к национальным валютам и отметил, что со стороны России такое продвижение есть.

Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу, — сказал министр.

Он пояснил, что ценообразование по контрактам происходит в долларах, однако платежи за сырьё проходят уже в российской валюте.

В свою очередь официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что контракт позволяет Армении расплачиваться за топливо рублями и эта возможность используется.

Россия в марте сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из недружественных стран (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти готовы платить за российский газ в рублях. Он также отметил, что эти выплаты не будут нарушать условия ранее введённых ЕС санкций против России.