Армения и Азербайджан согласовали структуру комиссии по делимитации границы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД Армении. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров Армении и Азербайджана, а также согласовали структуру комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности.

В МИД сообщили, что стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности, — говорится в релизе.

Министры иностранных дел двух стран достигли договорённости о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Мирзоян и Байрамов обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов и подготовкой мирных переговоров.

Как указали в МИД России, Москва готова помогать двусторонней комиссии по делимитации границы, в частности предоставлять необходимые картографические материалы, а также консультации.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе беседы были затронуты вопросы запуска процедуры по делимитации азербайджанско-армянской границы и подготовки мирного договора между республиками. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость реализации в полном объёме трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Кроме того, они согласились, что необходимо активизировать деятельность рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

До этого Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров.