https://static.news.ru/photo/0cb0dfe8-de92-11e9-93c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/Global Look Press

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели переговоры в Нью-Йорке при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представителя председателя организации Анджея Каспшика.

По данным пресс-службы армянского МИДа, встреча была посвящена обсуждению урегулирования нагорнокарабахского вопроса и оценке текущей ситуации.

В ходе встречи армянская сторона подчеркнула важность продолжения усилий по укреплению режима прекращения огня и снижению напряжённости, в том числе путём введения и укрепления соответствующих механизмов, — говорится в сообщении .

Также во время переговоров Мнацаканян подчеркнул важность создания атмосферы доверия, в том числе с помощью осуществления ранее достигнутых договорённостей.

Представители Армении и Азербайджана договорились организовать ещё одну встречу в ближайшее время.

Ранее News.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился с президентом РФ Владимиром Путиным оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров был вопрос Нагорного Карабаха.