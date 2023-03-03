Армения готова открыть границу с Турцией Пашинян заявил о готовности открыть границы с Турцией для граждан третьих стран

Фото: Ferhat Uludaglar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карс (Турция) — город на северо-востоке Турции, недалеко от границы с Арменией

Армения готова полностью восстановить дипломатические отношения с Турцией, заявил во время выступления в Немецком совете по международным отношениям премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, специальные представители государств уже договорились об открытии границ для передвижения граждан третьих стран. Также он выразил надежду, что в скором времени общая граница будет открыта и для жителей Армении и Турции.

Мы готовы полностью нормализовать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения. Мы надеемся полностью открыть общую границу, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале 90-х годов. У нас есть несколько небольших, но обнадеживающих признаков продвижения вперед. Спецпредставители наших стран в июле 2022 года договорились об установлении авиаперевозок и открытии межгосударственных границ для граждан третьих стран, — сказал Пашинян.

Он напомнил, что после разрушительного землетрясения в Турции Армения направила через границу спасателей и гуманитарную помощь. Премьер-министр республики рассчитывает, что в скором времени граница заработает в полную силу.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что проблему беспрепятственного передвижения граждан третьих стран через армяно-турецкую границу нужно решить до начала турсезона-2023.