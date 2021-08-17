Пашинян выступил за возобновление переговоров по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Ереван готов на высшем уровне возобновить переговорный процесс по урегулированию ситуации в Карабахе. Трансляцию ведёт Armenia Today.

Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах, — сказал политик.

Также Пашинян назвал стратегический союз с Россией важнейшим гарантом безопасности Армении. Он подчеркнул, что власти страны продолжат расширять стратегическое партнёрство с Россией по военно-политическому, энергетическому, гуманитарному, транспортному, экономическому и другим вопросам.

12 августа премьер заявил, что Армения является миролюбивой страной, в которой вооружённые силы нужны для защиты, а не агрессии. Он добавил, что Ереван выступает за стабильность в регионе, а дальнейшее углубление вражды и враждебности попросту недопустимо.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев напомнил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор о признании территориальной целостности двух стран и договориться по делимитации границ. Глава государства заявил, что в этом вопросе повестка дня Баку соответствует повестке Евросоюза, Турции и России.