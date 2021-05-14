Пашинян спасает рейтинги Макрона

Ситуация на армяно-азербайджанской границе, обострившаяся в начале недели, остаётся напряжённой. Позиции, озвучиваемые сторонами, не помогают прояснить картину происходящего, однако международные игроки уже активно включаются в конфликт — на словах. Среди них — французский президент Эммануэль Макрон, который, невзирая на противоречивые данные, призвал не просто к деэскалации, а к выводу войск Азербайджана с территории Армении. Что симптоматично, сделал он это на армянском языке, и такой демонстративный жест весьма значим для французской внутренней политики.

Очередное обострение между Баку и Ереваном началось после того, как власти Армении сообщили о проникновении на территорию республики порядка двухсот азербайджанских военных. По словам армянского и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, войска продвинулись вглубь на 3,5 км и предприняли попытку окружения Чёрного озера в Сюникской области. 14 мая в Ереване заявили, что азербайджанские военные по-прежнему остаются на территории Армении. А прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту нарушения госграницы.

Впрочем, эти обвинения не вносят ясности относительно того, что действительно происходит на приграничных землях, и носят однобокий характер. В Баку их сперва игнорировали, однако позднее МИД Азербайджана выступил с официальным заявлением, отметив, что действия военных близ границы носят стандартный характер.

Процесс осуществляется в обычном режиме и систематически. Меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном и по сторонам. С момента восстановления независимости две страны не имели государственной границы по понятным причинам, и мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами, — сообщило ведомство.

Представители и Армении, и Азербайджана на фоне конфликта активизировали контакты с Россией, однако в Москве ограничились призывами к деэскалации и решению противоречий дипломатическим путём. Показательно, что и Никол Пашинян, даже заявив о вторжении, сделал акцент на необходимости мирного урегулирования конфликта.

Никол Пашинян Степан Погосян/Photolure/ТАСС

А вот французский лидер Эммануэль Макрон повёл себя гораздо более активно. Франция входит в Минскую группу ОБСЕ, в чьём ведении процесс разрешения армяно-азербайджанского противостояния, поэтому какое-либо заявление из Парижа было предсказуемым. Но неожиданностью стало то, что французскую позицию Макрон представил на своей странице в Facebook в весьма безапелляционной форме (несмотря на отсутствие точных данных) и, что примечательно, на армянском языке.

Вооружённые силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад, — заявил президент Франции.

Такая категоричность Макрона, кажущаяся на первый взгляд странной, имеет под собой основания, которые, однако, связаны не столько с армяно-азербайджанским конфликтом, сколько с ситуацией внутри его страны. Во Франции сильна армянская диаспора, и зачастую это приводит к серьёзным решениям, как, например, это было с принятием парламентом резолюции о признании Нагорного Карабаха в декабре 2020 года. Правительство республики, впрочем, не пошло на этот шаг, но на чьей стороне симпатии Парижа — прослеживается чётко. Свою роль играет электоральный фактор: поддержка Еревана, пусть и декларативная, но широко тиражируемая, может конвертироваться в лишние голоса для французских политиков на выборах.

Немаловажен и другой аспект: сами власти Франции сейчас сталкиваются с серьёзными социальными проблемами. Если движение «жёлтых жилетов» и поутихло, то на смену ему приходит новая угроза — зреющий бунт военнослужащих. В конце апреля более тысячи отставных и действующих военных обратились к президенту с предупреждением о вероятной гражданской войне, и это заявление вызвало серьёзный резонанс. Позднее ушедшие в отставку военачальники и вовсе призвали всех служащих, согласных с ними, уходить из армии. И всё это — в условиях закономерного проседания рейтингов Макрона. Вполне понятно, что на фоне таких кризисных явлений в интересах правительства — сместить фокус общественного внимания на иные вопросы, в том числе внешнеполитические.

И, наконец, менее очевидное, но существенное обстоятельство — тлеющий конфликт Анкары и Парижа. В условиях сотрудничества Турции и Азербайджана Франция, разумеется, может ответить лишь демонстративной поддержкой по отношению к Армении. Однако едва ли стоит ожидать, что макроновское заявление возымеет серьёзный эффект непосредственно на армяно-азербайджанской границе, — в Ереване и Баку понимают, что Закавказье всё равно остаётся для Европы и США периферией, к проблемам которой западные лидеры обращаются, как правило, лишь в попытке заработать себе политические очки, но не разрешить конфликт.