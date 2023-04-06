Армении больше нет в списке стран — участниц учений союзников США

Фото: mil_armenia/t.me

Армении нет в списке стран, которые должны принять участие в военных учениях Defender 23 под руководством США в Европе. Ранее на официальном сайте Пентагона Армения упоминалась в числе участников маневров, но теперь названия страны уже нет в списке.

Помимо США, в учениях Defender 23 примут участие войска Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании, — сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Планируется, что в маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих США, сообщила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ежегодные учения Defender 23, которые проводятся командованием ВС США в Европе и Африке, начнутся 22 апреля. Они продлятся почти два месяца и будут проходить в 10 европейских странах.

Военная техника для учений начала поступать в Испанию на этой неделе. Всего на европейский театр военных действий из США уже доставлено семь тысяч единиц техники, кроме того, для учений Defender 23 используют около 13 тысяч единиц техники из заранее размещенных запасов.

Изначально в Минобороны США анонсировали, что в многонациональных учениях Defender 23 на территории Европы примут участие 17 тысяч военных из 26 стран. При этом военное руководство Армении официально не заявляло об участии армии страны в предстоящих маневрах.