Аркадаг расправил крылья: лидер Туркмении отходит от рутинных дел

Объявленное накануне в Ашхабаде решение провести досрочные президентские выборы стало громом среди ясного неба и для политологов, и тем более для самих туркменистанцев. Такого развития событий ничего не предвещало: нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов мог комфортно оставаться в президентском кабинете до конца жизни, как и произошло с его предшественником, первым президентом независимой Туркмении Сапармуратом Ниязовым. Зачем лидеру, чью власть все 15 лет никто не оспаривает и оспаривать не собирался, понадобилось её кому-то передавать, разбирается NEWS.ru.

Заявление , которое сделал Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты национального парламента (меджлиса), было обставлено без излишнего драматизма и утоплено в потоке длинных отчётов об успехах туркменской экономики, достигнутых в 2021 году.

Формальной причиной неожиданного решения Бердымухамедова он назвал необходимость омоложения кадров — с такой формулировкой вряд ли кто-то станет спорить. Однако предложенная им комбинация не оставляет сомнения в том, что «молодёжь» в государственном аппарате не останется без присмотра и надзора со стороны самого опытного (и не такого уж старого) в государственных делах наставника — Бердымахумедова лично.

Как заявил на историческом заседании меджлиса непонятно как оказавшийся там «простой житель Ашхабада» Чарыгулы Атаев, «для молодёжи, привлекаемой к государственной деятельности, крайне важно наставничество, мудрые советы лидера нации и контроль».

То, о чём президент сообщил собравшимся, в кадровом делопроизводстве именуется «горизонтальным карьерным шагом». Выехав из златоглавого Огузхана (дворца главы государства), его нынешний хозяин будет продолжать ездить на работу в меджлис милли генгеш — то самое здание, в котором он сделал своё заявление, в двух кварталах от резиденции президента. Причём ездить туда он продолжит в качестве его председателя, должность которого он и так занимает. Так что новый кабинет там ему не понадобится и даже табличку на двери менять не потребуется.

Дворец Огузхан laika_ac/flickr.com

«Качественно новый импульс»

Операция по транзиту власти (либо, возможно, в данном случае речь идёт не о транзите — поскольку её глава никуда не уходит, а о разделении полномочий) проводится в Туркмении со скоростью ахалтекинского скакуна. Выборы нового президента (в кавычках или без следует писать слово «выборы», вопрос спорный) назначены уже на 12 марта.

В Туркменистане получили достойное продолжение исконные национальные традиции народовластия, завещанные славными предками. Сегодня демократическим процессам, осуществляемым в стране по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова, придан качественно новый импульс, — говорится в официальном сообщении.

До сего дня ещё нет официального преемника, которого граждане страны будут «выбирать» (из одного кандидата или для имитации «демократических процессов» будет назначен какой-либо статист, не играет абсолютно никакой роли).

Но опираясь на опыт других государств с похожим политическим режимом (в первую очередь Северную Корею), политологи предполагают, что таким преемником может стать сын нынешнего президента Сердар. Он прекрасно подходит в местных понятиях для того, чтобы перехватить высший государственный пост у отца: ему 40 лет (молод), занимает должность вице-премьера (не новичок в государственных делах). В этих смыслах он даже лучше подходит на роль главы государства, чем его отец, стоматолог по образованию, пересевший в кресло безраздельного властителя страны из скромного кабинета министра здравоохранения ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года.

Хотя многие СМИ моментально заговорили о начале транзита власти в Туркмении, назвать планируемую смену президента транзитом в полном смысле этого слова было бы не совсем верным, сказал NEWS.ru эксперт Центра Карнеги Темур Умаров.

Любой авторитарный правитель заботится не о передаче власти, пусть даже законным путём, а наоборот, о сохранении личной власти. Поэтому имя преемника уходящего лидера может быть любым, но по сути власть остаётся под контролем того, кто этого преемника себе назначил. Даже если новым президентом Туркмении станет, что сегодня видится самым вероятным, Бердымухамедов-младший, это не будет означать, что Сердар получит возможность определять стратегическую политику Ашхабада. Скорее всего, его полномочия ограничатся «премьерскими», то есть сугубо хозяйственно-административными, в то время как его отец будет заниматься деяниями «исторического» масштаба. Темур Умаров консультант московского Центра Карнеги консультант московского Центра Карнеги

Для Бердымухемедова-старшего передача президентских функций своему сыну (либо любому наследнику, пусть даже не связанному с ним кровным родством, но выбранным собственноручно) означает продление собственного пребывания у руля принятия решений на достаточно долгий период собственной физической дееспособности.

Этот период, учитывая не такой уж преклонный возраст Гурбангулы Бердымухамедова (64 года), может длиться ещё лет двадцать. А возможно, и все 30, судя по тому, что на том же самом заседании парламента была принята программа развития страны до 2050 года.

Проспект Наставников

В политтехнологии внеочередные выборы обычно назначают в тех случаях, когда правящая партия либо действующий президент не вполне уверены в том, что им гарантирован успех на выборах, которые прошли бы в конституционные сроки.

В случае с Туркменией такой мотивации точно нет: у главы этого центральноазиатского государства нет ни соперников, ни оппозиции, и формальный его срок истекал бы только в 2024 году. Но, по мнению политолога Умарова, мотивацией, по которой Бердымухамедов так торопится отдать президентские полномочия кому-то другому, следует искать не в области политологии.

Гурбангулы Бердымухамедов Евгений Биятов/РИА Новости

Бердымухамедов — человек с очень своеобразным складом психики, не чуждый некоторых суеверий, судя, например, по его книгам. Его предшественник Ниязов отошёл в мир иной через три года после достижения им возраста пророка Мухаммеда. Сам Бердымухамедов уже на два года перерос этот возраст. Не исключено, что он просто старается «обмануть судьбу», не желая скопировать жизненную хронологию первого президента Туркменистана, — размышляет эксперт.

Срок для объявления о своих планах президент Туркмении выбрал тоже символичный — ровно 15 лет с момента, когда он «выскочил как чёртик из табакерки» из министерства на самый верх национальной политики.

Туркменский вариант «транзита власти» (если всё-таки использовать этот термин) может по сути означать её передачу нынешним главой государства самому себе, поскольку у Гурбангулы Бердымухамедова, в дополнение к президентским, имеются ещё должности председателя Совета безопасности, а также титул Аркадаг (то есть «Наставник» — такой вариант казахстанского титула Елбасы), которые привязаны не к посту президента, а к нему персонально.

Этих полномочий и титулов в сумме вполне достаточно, чтобы обезопасить себя от любых возможных дворцовых заговоров и «парить над миром», не марая руки ежедневной управленческой рутиной на уровне премьер-министра, которого в Туркменистане не существует как должности. Перестав быть президентом, Бердымухамедов сможет больше времени заниматься тем, что он действительно любит. Например, писать книги, — заключает Умаров.

В 2016 году парламент Туркмении отменил ограничение на срок полномочий президента, а в конституцию были вынесены поправки об увеличении президентского срока с пяти до семи лет.

Тем не менее пример Казахстана показывает, что подобный ход конём (даже ахалтекинским) может не всегда сработать. Хотя в 2019 году, когда тогдашний бессменный лидер Казахстана тоже «ушёл, чтобы остаться», казалось, что Елбасы всё просчитал, затем где-то что-то пошло не так, как показали январские события нынешнего года. Судьба Нурсултана Назарбаева с тех пор остаётся неясной.