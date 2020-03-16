Итальянский архитектор, градостроитель, теоретик и практик архитектурного неорационализма Витторио Греготти умер в Милане в возрасте 92 лет от коронавируса.
Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, незадолго до смерти 15 марта Греготти был госпитализирован в больницу Сан-Джузеппе с «коронавирусной пневмонией».
Витторио Греготти в 1974 году основал архитектурную студию Gregotti Associati International. Его наиболее известными проектами являются план развития района Бикокка в Милане, театр Арчимбольди, культурный центр Белем в Лиссабоне.
Как ранее писал NEWS.ru, иранский клирик, член избирающего Высшего руководителя страны Совета экспертов Хашем Батхайи стал жертвой коронавируса. Мужчина умер в госпитале города Кум, куда был доставлен 14 марта.
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