https://static.news.ru/photo/c265ff52-677d-11ea-8b79-fa163e074e61_660.jpg Витторио Греготти Фото: Cattaneo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Итальянский архитектор, градостроитель, теоретик и практик архитектурного неорационализма Витторио Греготти умер в Милане в возрасте 92 лет от коронавируса.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, незадолго до смерти 15 марта Греготти был госпитализирован в больницу Сан-Джузеппе с «коронавирусной пневмонией».

Витторио Греготти в 1974 году основал архитектурную студию Gregotti Associati International. Его наиболее известными проектами являются план развития района Бикокка в Милане, театр Арчимбольди, культурный центр Белем в Лиссабоне.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский клирик, член избирающего Высшего руководителя страны Совета экспертов Хашем Батхайи стал жертвой коронавируса. Мужчина умер в госпитале города Кум, куда был доставлен 14 марта.