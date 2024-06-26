Археологи разгадали предназначение древних артефактов, найденных в Тибете Археологи обнаружили иглы возрастом 9 тысяч лет

Фото: Yun Chen / Sichuan university

Каменные швейные иглы

Найденные археологами на берегу озера Сяда-Ко в Западном Тибете в 2020 году артефакты оказались каменными швейными иглами возрастом в девять тысяч лет, пишет MIR24.TV. Ученые установили, что обнаруженные предметы изготовлены методом шлифовки.

Согласно имеющимся данным, иглы были изготовлены из тремолита, серпентина, актинолита и талька, а размер просверленного «ушка» составлял от 1,3 до 3 мм. Проведенное исследование показало, что время появления каменных артефактов отодвигается на 6000 лет в прошлое. Кроме того, создание инструмента стало важной вехой в развитии человечества, так как люди стали изготавливать более прочные жилища и одежду.

На иглах также обнаружили остатки красного пигмента, а радиоуглеродный анализ фрагментов древесного угля и костей животных, найденных вместе с артефактами, датировал их 7049 и 6568 годами до нашей эры.

Жительница Вашингтона ранее узнала, что купленная в благотворительном магазине ваза оказалась бесценным артефактом культуры майя. Она узнала об этом, посетив музей и увидев на выставке похожий артефакт.

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